Severe Thunderstorm Watch From VT Alert
Wednesday, July 8, 2020
NEWPORT, VT
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
343 IN EFFECT UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS
IN VERMONT THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES
IN CENTRAL VERMONT
ADDISON ORANGE WASHINGTON
IN NORTHEAST VERMONT
CALEDONIA ESSEX ORLEANS
IN NORTHWEST VERMONT
CHITTENDEN FRANKLIN GRAND ISLE
LAMOILLE
IN SOUTHERN VERMONT
RUTLAND WINDSOR
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBURG, BRADFORD, BURLINGTON,
ISLAND POND, JOHNSON, MIDDLEBURY, MONTPELIER, NEWPORT, RANDOLPH,
RUTLAND, SOUTH HERO, SPRINGFIELD, ST. ALBANS, ST. JOHNSBURY,
STOWE, VERGENNES, AND WHITE RIVER JUNCTION
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