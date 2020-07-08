Severe Thunderstorm Watch From VT Alert

Staff Writer
Wednesday, July 8, 2020
NEWPORT, VT

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH

343 IN EFFECT UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING

AREAS

IN VERMONT THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES

IN CENTRAL VERMONT

ADDISON ORANGE WASHINGTON

IN NORTHEAST VERMONT
CALEDONIA ESSEX ORLEANS
IN NORTHWEST VERMONT
CHITTENDEN FRANKLIN GRAND ISLE
LAMOILLE
IN SOUTHERN VERMONT
RUTLAND WINDSOR
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBURG, BRADFORD, BURLINGTON,
ISLAND POND, JOHNSON, MIDDLEBURY, MONTPELIER, NEWPORT, RANDOLPH,
RUTLAND, SOUTH HERO, SPRINGFIELD, ST. ALBANS, ST. JOHNSBURY,
STOWE, VERGENNES, AND WHITE RIVER JUNCTION

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